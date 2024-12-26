خلال 2024.. مصرع أكثر من 10 آلاف مهاجر بالبحر بمحاولات الوصول لإسبانيا

وقالت منظمة كوميناندو فرونتيراس (الحدود السائرة)، إن هذا يعني في المتوسط أن 30 مهاجرا لقوا حتفهم كل يوم العام الجاري خلال محاولة الوصول إلى البلاد بالقارب.وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع بنسبة 58 % مقارنة بالعام الماضي.وأوضحت المنظمة أن أغلبية الوفاة والبالغة 10457 حالة جرى تسجيلها حتى 15 ديسمبر، وحدثت على طول المعبر المسمى مسار الأطلسي والذي يعتبر أحد أخطر المسارات في العالم.وتجمع المنظمة بياناتها من أسر المهاجرين والإحصاءات الرسمية لمن تم إنقاذهم، وهناك 1538 طفلا و421 امرأة بين الوفيات.وقال التقرير إن شهري أبريل ومايو، كانا الشهرين الأكثر فتكا.وأشارت المنظمة أيضا إلى "زيادة حادة" في 2024 في القوارب التي غادرت من موريتانيا، والتي قالت إنها أصبحت نقطة المغادرة الرئيسية في المسار إلى جزر الكناري.وغادر عشرات الآلاف من المهاجرين غرب إفريقيا في 2024 متجهين لجزر الكناري وهي أرخبيل قريب من الساحل الإفريقي الذي يستخدم على نحو متزايد كحلقة وصل لقارة أوروبا، وفق المنظمة.وفي فبراير، تعهدت إسبانيا بدفع مساعدة لموريتانيا بقيمة 210 ملايين يورو (نحو 218 مليون دولار) لمساعدتها على القضاء على مهربي البشر ومنع القوارب من الإقلاع.وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن أكثر من 57700 مهاجر وصلوا إسبانيا بالقوارب حتى 15 ديسمبر العام الجاري، أي بزيادة نسبتها نحو 12 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.