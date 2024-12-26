الرابع خلال أشهر.. حصيلة هجوم عشرات الطائرات الإسرائيلية على اليمن

واستهدف الهجوم، بحسب التقارير الأولية، في ميناء الحديدة ومحطة طاقة قرب صنعاء، وبرجا في مطار صنعاء الدولي، ويأتي في ظل التهديدات التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون.وأفادت مصادر يمنية بأن "6 غارات استهدفت قاعدة الديلمي ومطار صنعاء الدولي"، وذكرت أن "الغارات على مطار صنعاء استهدفت برج المراقبة ومدرج المطار".وذكرت المصادر أن 3 غارات إسرائيلية استهدفت في الحديدة؛ فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استهداف محطة لتوليد الطاقة قرب صنعاء وميناء صنعاء الدولي وميناء الحديدة.ومؤخرا، كثف الحوثيون هجماتهم على بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة؛ وفشلت الدفاعات الإسرائيلية في التصدي لهجمات حوثية في أكثر من مناسبة. ومساء أمس الأربعاء، هدد نتنياهو الحوثيين، وقال إنهم "سيتعلمون الدرس الذي تعلمه كل من حماس وحزب الله ونظام الأسد، حتى لو استغرق ذلك وقتا".بدوره، صرح قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، الأربعاء، بأن ستزيد وتيرة الهجمات ضد الحوثيين في اليمن "وفق الضرورة".وقال بار في حفل تخريج دورة للطيارين "إننا نعمل بقوة كبيرة حيثما يطلب منا ذلك". وأضاف "هاجمنا الحوثيين في اليمن ثلاث مرات، وسنزيد وتيرة الهجمات وكثافتها بقدر الضرورة".ويعتبر هجوم اليوم هو الهجوم الإسرائيلي الرابع على اليمن، إذ شنّت هجمات على اليمن ثلاث مرات خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في 19 ديسمبر الجاري، استهدفت موانئ وبنى تحتية للطاقة في صنعاء والحديدة.