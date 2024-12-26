مفاجأة تخص "الغارة الإسرائيلية": فريق أممي كان بمطار صنعاء

اعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن "الغارة الإسرائيلية" على مطار صنعاء وقعت أثناء وجود فريق تفاوضي أممي ضم المدير العام لمنظمة العالمية.

وأشارت إلى أن "الفريق الأممي كان قد أنهى مهمته بصنعاء للتفاوض على إطلاق سراح المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أعلنت، اليوم الخميس، أن الضربة التي نفذتها "القوات الإسرائيلية" على اليمن هي الأوسع على الإطلاق منذ بداية الحرب على .

وتم تنفيذ الهجمات بعد سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية التي نفذها الحوثيون على "إسرائيل" وبعد أسبوع من القصف "الإسرائيلي" السابق في اليمن والذي كان الثالث منذ بداية الحرب والأول الذي يستهدف مناطق حيوية في صنعاء من بينها المطار.