سوريا.. مقتل أحد قادة نظام الأسد

قالت مصادر عدة في سوريا، اليوم الخميس، إن "شجاع العلي"، أحد قادة نظام الأسد، قتل ليلة الخميس، في قرية بلقسة بريف حمص، بعد اشتباكات مع عناصر العمليات العسكرية السورية.

ووفقا لمصادر سورية، فأن شجاع العلي "مسؤول عن جرائم قتل وخطف للمدنيين بريف حمص".



يذكر أن شجاع العلي كان يقود مجموعة تتبع للأجهزة الأمنية في النظام السوري السابق، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن شجاع العلي كان يتزعم فصائل مسلحة. وشهدت قرية بلقسة في ريف حمص اشتباكات عنيفة بين قوات العمليات العسكرية ومجموعات من نظام .يذكر أن شجاع العلي كان يقود مجموعة تتبع للأجهزة الأمنية في النظام السوري السابق، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن شجاع العلي كان يتزعم فصائل مسلحة.

