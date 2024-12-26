لبنان.. انسحاب "القوات الإسرائيلية" من مناطق توغلت فيها

أعلن اللبناني، مساء الخميس، عن انسحاب "القوات الإسرائيلية" من المناطق التي توغلت فيها.

وقال الجيش، إن "القوات الإسرائيلية انسحبت من القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير بعد أن توغلت فيها اليوم".

وأضاف "انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها جاء بعد اتصالات أجرتها اللجنة الخماسية".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان في تشرين 2023.