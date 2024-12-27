بعد تسجيل أول إصابة بشرية شديدة بانفلونزا الطيور.. اكتشاف "طفرات غير مسبوقة" في العينة

وقال المركز، ان تحليل العينات من أول حالة إصابة شديدة بأنفلونزا في البلاد الأسبوع الماضي أظهر طفرات لم تظهر في عينات المصابة بمنزل الشخص المصاب.وأضاف ان عينة المريض أظهرت طفرات في جين الهيماجلوتينين (HA)، وهو من الفيروس الذي يلعب دورا رئيسيا في ارتباطه بالخلايا المضيفة، مشيرة الى انه لم يتغير الخطر الذي يهدد عامة الناس من تفشي المرض ويظل منخفضا.وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات عن أول حالة إصابة شديدة بالفيروس، لدى أحد سكان لويزيانا البالغ من العمر أكثر من 65 عامًا، والذي كان يعاني من مرض تنفسي حاد، وكان المريض مصابا بالجين D1.1 من الفيروس الذي تم اكتشافه مؤخرا في البرية والدواجن في الولايات المتحدة، وليس الجين B3.13