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بعد تسجيل أول إصابة بشرية شديدة بانفلونزا الطيور.. اكتشاف "طفرات غير مسبوقة" في العينة
دوليات
2024-12-27 | 01:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
607 مشاهدة
السومرية
نيوز-دوليات
كشف المركز الأمريكي للسيطرة على الامراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، تسجيل طفرات غير مسبوقة بنسخة انفلونزا
الطيور
التي تم تسجيلها بصفتها اول إصابة بشرية شديدة بهذا الفيروس الحيواني.
وقال المركز، ان تحليل العينات من أول حالة إصابة شديدة بأنفلونزا
الطيور
في البلاد الأسبوع الماضي أظهر طفرات لم تظهر في عينات
الطيور
المصابة بمنزل الشخص المصاب.
وأضاف ان عينة المريض أظهرت طفرات في جين الهيماجلوتينين (HA)، وهو
الجزء
من الفيروس الذي يلعب دورا رئيسيا في ارتباطه بالخلايا المضيفة، مشيرة الى انه لم يتغير الخطر الذي يهدد عامة الناس من تفشي المرض ويظل منخفضا.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات
المتحدة
عن أول حالة إصابة شديدة بالفيروس، لدى أحد سكان لويزيانا البالغ من العمر أكثر من 65 عامًا، والذي كان يعاني من مرض تنفسي حاد، وكان المريض مصابا بالجين D1.1 من الفيروس الذي تم اكتشافه مؤخرا في
الطيور
البرية والدواجن في الولايات المتحدة، وليس الجين B3.13
>>
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