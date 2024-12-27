نيوز – دولي

أعلن المليادرير رئيس شركة "فوريس" سيرغي شموتيف عن مكافأة بـ15 مليون روبل مقابل إسقاط مقاتلة "إف – 16".

ويأتي هذا بعد أن أفادت بعض وسائل الإعلام أمس بإسقاط مقاتلة "إف – 16" أوكرانية أمريكية الصنع في أجواء زابوروجيه، ومن بينها صحيفة "فويني أوبوزريفاتيل" الروسية، مشيرة إلى أن هذه أول طائرة حربية أمريكية الصنع يدمرها الدفاع الجوي في أثناء قيامها بأداء مهمة قتالية.

وكان فلاديمير روغوف العضو في الاجتماعي قد أعلن في وقت سابق أن المقاتلة تم إسقاطها من قبل الدفاع الجوي على خط إطلاق الصواريخ حيث اعتزمت توجيه ضربة إلى القوات المرابطة في زابوروجيه الروسية، وأشار إلى أن العدد الاجمالي للطائرات الحربية المشاركة في الغارة بلغ 12 طائرة، تم تدمير إحداها.

يذكر أن الأوكراني تسلم من حلف الناتو 34 مقاتلة أمريكية، وقد خسر قبل ذلك طائرة واحدة نتيجة "نيران صديقة" أو "خطأ الطيار" حسب المصادر الأوكرانية.