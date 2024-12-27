الرئيس الألماني يحل البرلمان

نيوز – دولي

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، عن حل وإجراء انتخابات مبكرة يوم 23 شباط المقبل.

جاء ذلك استجابة لطلب المستشار الألماني أولاف شولتس بحل الاتحادي (بوندستاج)، تمهيدا للطريق لعقد انتخابات عامة مبكرة.

وكان شولتس خسر تصويت الثقة في البوندستاج في 16 كانون الجاري في خطوة كان متوقع نتائجها، وذلك بعد انهيار الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في نوفمبر الماضي.

وكان قد تم تشكيل الائتلاف الحاكم قبل حوالي ثلاث سنوات.

وبعد خسارة تصويت الثقة، طلب المستشار الألماني من رئيس حل وفقا للمادة 68 من الدستور الألماني.

وكان شتاينماير أجرى بعد ذلك مشاورات مع الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في لاستكشاف إمكانية تشكيل أغلبية سياسية مستقرة للحكومة الحالية، ولكن لم يتم التوصل إلى أي حلول في هذا المسعى.

وتنص المادة 68 من الدستور الألماني على أنه يمكن للرئيس الاتحادي حل بناء على اقتراح المستشار إذا خسر الأخير تصويت الثقة، وذلك في غضون 21 يوما من تقديم الاقتراح، كما تنص المادة 39 على وجوب إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من حل .

يُذكر أن تصويت الثقة الذي طرحه شولتس كان السادس من نوعه في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأسفرت ثلاثة منها عن حل .