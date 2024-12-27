اعتقال مسؤولين سوريين وحديث عراقي عن مصير ماهر الأسد

وقال الأمني إن القوات الأمنية اعتقلت خلال اليومين الماضيين شخصيات كبيرة من فلول النظام في طرطوس (غرب) وحمص وحماة (وسط) وحلب (شمال) والعاصمة دمشق.وأشار إلى القبض على فخري درويش مدير مليشيا "لواء القدس" (فصيل فلسطيني مسلح موال للنظام المخلوع) في حلب.كما أكد مقتل شجاع العلي المسؤول عن مجزرة الحولة بريف حمص والقائد بما يسمى مليشيا الدفاع الوطني بالنظام المخلوع.وكانت العمليات العسكرية في سوريا، أعلنت -أمس الخميس- اعتقال محمد كنجو حسن المسؤول عن الإعدامات الميدانية بسجن صيدنايا سيئ الصيت، والملقب "بالسفاح".في سياق متصل، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني -اليوم الجمعة- إن النظام السوري المخلوع لم يطلب منه التدخل العسكري خلال تقدم فصائل المعارضة نحو دمشق، لافتا إلى أن ماهر الأسد لم يدخل بعد سقوط النظام خلافا لما أشيع وأوردته تقارير إعلامية.وأضاف السوداني في تصريحات له بإحدى المقابلات، أن "الحكومة العراقية تحترم إرادة السوريين وتتطلع لعملية سياسية شاملة"، وفق تعبيره.وأشار إلى أن "أي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب"، في إشارة إلى المئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المعتقلين في سوريا والذين يثيرون قلق بغداد.وقال السوداني "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحن حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود".وعقب سقوط النظام المفاجئ نشرت بعض وسائل الإعلام معلومات عن أن ماهر الأسد فر إلى العراق، وتوجه بعدها إلى جبال قنديل على الحدود العراقية الإيرانية من جهة محافظة السليمانية بإقليم كردستان وفي حماية قوات حزب العمال الكردستاني، إلا أن أيا من تلك التقارير لم يقدم معلومات مؤكدة عن مصيره أو مكان وجوده.وتأتي تصريحات السوداني بعد ساعات من زيارة لوفد بلاده إلى دمشق -الخميس- أجراها رئيس المخابرات حميد الشطري، اجتمع فيها مع الإدارة السورية أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب.وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على دمشق، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.