سوريا.. القبض على مسؤول الأمن السياسي بنظام الأسد في دمشق

وكانت العمليات العسكرية في سوريا، قد أعلنت الجمعة، إطلاق أمنية واسعة في مناطق من سوريا، لملاحقة من وصفتهم بـ"بقايا نظام الأسد".وقالت إن مثل هذه الحملات تهدف إلى "ضبط والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد".وشنت السلطات الجديدة حملات مشابهة في مناطق متفرقة من سوريا، بما في ذلك منطقة الساحل البلاد، معقل الطائفة العلوية.وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق من الجمعة، اعتقال "شخصيات كبيرة من بقايا نظام الأسد ومثيري الشغب في طرطوس على الساحل السوري".