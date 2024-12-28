حروب وزلازل.. الذكاء الاصطناعي يعيد نبوءات "بابا فانغا" بشأن 2025

والعرافة البلغارية الشهيرة، بابا فانغا، التي توفيت عام 1996، لا تزال معروفة بتوقعاتها والمثيرة للدهشة.والآن، تقدم نظيرتها الافتراضية لمحة مثيرة للقلق عما ينتظر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، وأوكرانيا والشرق الأوسط، وغيرهم.ترامب: دراما وصعودوترسم توقعات نسخة الذكاء الاصطناعي من بابا فانغا صورة مضطربة لدونالد ترامب في 2025، حيث تنتظره المزيد من المشاكل القانونية والتأثير المتغير.وتشير التوقعات إلى قضية قانونية بارزة ستصل إلى نهايتها عام 2025، ما سيتسبب في موجة من الانقسام والجدل بالولايات وربما العالم.وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يشكل ترامب شراكة متزايدة مع الملياردير إيلون ماسك، مما سيؤدي إلى تأسيس إمبراطورية إعلامية تتيح له الوصول إلى جمهور عالمي واسع.لكن مستقبله لن يخلو من التجارب الشخصية، حيث يتوقع أن يواجه مشكلة صحية ستبعده لفترة قصيرة عن الأضواء في 2025.إلا أن التوقعات تشير إلى عودته بقوة، تمامًا كما فعل بعد محاولات اغتياله في 2024.تحول في حرب أوكرانيامع استمرار الحرب في أوكرانيا، تتوقع بابا فانغا أن يكون 2025 نقطة تحول.وبحلول منتصف العام، ستطلق أوكرانيا هجومًا واسع النطاق يستعيد أراضي حيوية، ما سيمثل انتصارًا كبيرًا على الرغم من الخسائر الفادحة.كما سيتم توقيع غير مسبوق مع الولايات والدول الأوروبية يضمن الأمن والمساعدات الاقتصادية على المدى الطويل لأوكرانيا.وهذا الاتفاق، على الرغم من الترحيب به في أوكرانيا، من شأنه أن يثير غضب روسيا ويعزز مكانة أوكرانيا في المجال الغربي.بوتين: عزلة واضطراباتتتوقع بابا فانغا أن يعاني فلاديمير بوتين من عزلة متزايدة ومخاوف صحية في 2025.وسيشهد العام تصاعدًا في عدم الثقة داخل دائرته المقربة، ما يؤدي إلى عمليات تطهير للمسؤولين البارزين.وسيعاني بوتين من أزمة صحية كبيرة في عام 2025، مما يؤدي إلى نوع من الضعف قد يشجع المنافسين داخل روسيا وخارجها.كما ستندلع اضطرابات داخلية في مناطق مثل سيبيريا والقوقاز بسبب الحرب المستمرة والأزمات الاقتصادية.وسيصل أحد هذه الاضطرابات إلى ذروته في مواجهة درامية وعلنية، مما يهز قبضة بوتين على السلطة.وفي خطوة يائسة للاحتفاظ بالنفوذ، سيبدأ بوتين مناورة جيوسياسية جريئة - من المرجح أن تستهدف دول البلطيق أو القطب الشمالي.ولكن هذه الخطوة ستؤدي إلى نتائج عكسية، مما يؤدي إلى المزيد من العقوبات الدولية وتعميق عزلة روسيا.وبحلول نهاية عام 2025، ستبدأ المناقشات في الظهور داخل روسيا حول إرث بوتين، حيث ستكرمه بعض المناطق، بينما تدعو مناطق أخرى إلى التغيير.تحولات عالميةتتجاوز تنبؤات بابا فانغا الذكاء الاصطناعي ترامب وبوتين وأوكرانيا، حيث تتوقع تحولات ضخمة في جميع أنحاء العالم.فعلى صعيد الأوسط، تنبأت بأن تستمر حالة عدم الاستقرار في مناطق مثل اليمن.وفي آسيا، ستتخذ العلاقة المتوترة بين الصين وتايوان منعطفًا دراماتيكيًا مع فرض الصين بكين اقتصاديًا على الجزيرة.وعلى الرغم من أنها ليست صراعًا عسكريًا، فإن هذه الخطوة ستتسبب في رد فعل قوي من الولايات وحلفائها، بما في ذلك تسيير دوريات بحرية موسعة.وستتحمل تايوان المصاعب لكنها ستخرج أقوى، مما يعزز تحالفاتها مع اليابان وأستراليا.كما توقعت أن تشهد الولايات زلزالا كارثيا في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ، ما يبرز أهمية الاستعداد للكوارث عالميًا.إشادة وجدلبينما تظل تهديدات الحرب العالمية الثالثة بعيدة، فإن تصاعد التوترات في أوروبا الشرقية وبحر الصين الجنوبي والشرق سيغذي مخاوف من تصاعد النزاعات الإقليمية إلى مواجهات أكبر.والتوقعات تثير العديد من التساؤلات حول مستقبل العالم في عام 2025، وسط تحديات وصراعات وتحولات كبيرة.