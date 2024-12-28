انفجارات بأجواء مدينة القدس

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء السبت، بوقوع انفجارات في .

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وقالت تلك الوسائل، إن "انفجارات دوت بأجواء القدس".

الى ذلك، قالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" إن "صفارات الإنذار دوت في منطقة نتيجة إطلاق صواريخ من قطاع غزة".



وقالت الجبهة "الداخلية الإسرائيلية"، إن "صفارات الإنذار تدوي في منطقة وقضاء القدس".



من جهته، نقل موقع "والا الإسرائيلي" أنه "تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع باتجاه منطقة والجنوب".