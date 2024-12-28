فيدان لبلينكن: لا يمكن السماح بوجود مقاتلين أكراد في سوريا

وقال المتحدث باسم الوزارة إن فيدان أبلغ بلينكن في مكالمة هاتفية أن أنقرة لن تسمح لوحدات حماية الكردية بالاحتماء في .وقال فيدان لبلينكن إن أنقرة تدعم جهود الجديدة في "لضمان وحدة وأمن الأراضي" السورية.كما أكد خلال الاتصال الهاتفي أنه "من المهم العمل بالتعاون مع السورية الجديدة من أجل ضمان الاستقرار في واستكمال الفترة الانتقالية بشكل منظم"، بحسب المتحدث باسم .