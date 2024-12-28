الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة أمريكية

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، إن "الدفاعات أسقطت مسيرة أميركية من نوع "إم كيو 9" في أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن".

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في الأحمر على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي بحري في المنطقة.