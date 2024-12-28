اتهام لحكومة نتنياهو: تضحي بالمخطوفين والجنود

اتهم زعيم حزب الديمقراطيين "الإسرائيلي"، السبت، حكومة نتنياهو بأنها تضحي بالمخطوفين والجنود.

وقال يائير غولان، إن "حكومة نتنياهو تضحي بالمخطوفين والجنود في ولا تريد إنهاء الحرب".

الى ذلك، نقلت القناة "الـ12 الإسرائيلية" عن مصادر مطلعة، "نعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم مهام منصبه"، مضيفة "الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة".



بدورها نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر قولها، إنها "تتوقع التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حماس قبل أن يتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب منصبه رسميا في 20 كانون الثاني المقبل".