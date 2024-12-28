معلومات "مثيرة" تخص اغتيال هنية في طهران: كيف تمت العملية

كشفت قناة "إسرائيلية"، مساء السبت، عن معلومات جديدة تخص اغتيال رئيس المكتب لحركة حماس هنية في .

وقالت القناة "12 الإسرائيلية"، إن "الرقابة العسكرية الإسرائيلية تسمح بنشر معلومات جديدة حول اغتيال هنية في طهران"، موضحة أن "هنية رصد وهو يرتاد الموقع ذاته بطهران عدة ويبقى في نفسها".

وأضافت في تحقيق لها أن "الموساد اغتال هنية بواسطة قنبلة وضعت في غرفته بحيث لا تؤدي إلى مقتل أحد غيره"، مؤكدة أن "القنبلة وضعت في هنية قبل بدء مراسم تسلم الرئيس الإيراني الجديد منصبه".

ولفتت القناة الى أن "ليلة اغتيال هنية تعطل مكيف غرفته وهو ما كان سيؤدي لإلغاء المهمة لكن الإيرانيين أصلحوه"، مضيفة أن "عملية اغتيال هنية كانت من الأخطر والأكثر حساسية في تاريخ المخابرات".

وأعلنت حماس في (31 تموز 2024) عن تعرض رئيس مكتبها هنية للاغتيال في العاصمة الإيرانية .