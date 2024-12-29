إعلان الحصيلة النهائية لضحايا الطائرة الكورية المنكوبة

وقال عمال الإغاثة إن 179 شخصا قتلوا، فيما تم إنقاذ شخصين فقط. وكانت الطائرة تنقل 175 مسافرا، من بينهم اثنان من الجنسية التايلاندية، فضلا عن ستة من أفراد الطاقم، وفق فرانس برس.وتحطّمت الطائرة التي أقلعت من بانكوك في تايلاند، لدى هبوطها في مطار موان، على بعد حوالي 290 كيلومترا من جنوب سيول عند الساعة 9:03 من صباح الأحد، بالتوقيت المحلي (12,03 الليل بتوقيت غرينتش)، وفق وزارة الأقاليم.