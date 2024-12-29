كوارث الطائرات تتواصل.. تحطم طائرة في الإمارات ومصرع قائدها ومرافقه

وأوضحت العامة للطيران المدني الإماراتية، أن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغا بشأن الحادث.وأشارت إلى أن فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوع الحادث.وفي وقت سابق من اليوم، تحطمت طائرة Boing 737-800 في مطار موان الدولي - كوريا الجنوبية على متنها 181 راكب.وأعلن عمال الإغاثة في كوريا الجنوبية، الحصيلة النهائية لضحايا تحطم طائرة من طراز "بوينغ" تابعة لشركة الطيران المنخفضة الكلفة "جيجو"، التي كان على متنها 181 شخصا.وقال عمال الإغاثة إن 179 شخصا قتلوا، فيما تم إنقاذ شخصين فقط. وكانت الطائرة تنقل 175 مسافرا، من بينهم اثنان من الجنسية التايلاندية، فضلا عن ستة من أفراد الطاقم، وفق فرانس برس.بعدها، تعرضت طائرة كندية لحادثة خلال هبوطها في مطار هاليفاكس الكندي، خلال هبوط صعب أدى لاشتعال جانب من الطائرة بالنيران، قبل ان يتم انقاذ الركاب البالغ عددهم اكثر من 80 راكبا.ثم بعد ذلك، انحرفت طائرة تابعة للخطوط الملكية الهولندية من طراز "بوينغ 737-800" عن المدرج بعد هبوطها في مطار أوسلو تورب ساندفيورد، جنوب العاصمة النرويجية.وفقا للتقارير التي نشرتها "روسيا اليوم"، تم تحويل الرحلة التي كانت في طريقها إلى أمستردام، إلى المطار بسبب "مشكلة هيدروليكية" بعد وقت قصير من الإقلاع من مطار أوسلو.ولم تتلق خدمات الطوارئ أي تقارير عن إصابات بين الركاب البالغ عددهم نحو 182 شخصا على متن الطائرة.