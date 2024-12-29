تفاصيل جديدة بشان طائرة الركاب الاذرية: سقطت بنيران أرضية

نيوز – دولي

كشف رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الاحد، عن تفاصيل جديدة بشان طائرة الركاب الاذرية، التي انها سقطت بنيران أرضية.

وقال علييف في مؤتمر صحفي تابعته نيوز، ان "طائرة الركاب التي تحطمت بكازاخستان، تعرضت لإطلاق نار من الأرض وهي في المجال الجوي الروسي"، مبينا "اننا ذهلنا من الجهات بشأن سقوط الطائرة وهو ما يظهر أن تريد التغطية على الموضوع".

وأضاف ان "طائرتنا أسقطت بالخطأ وكان على الاعتراف بالذنب والاعتذار لأذربيجان"، لافتا الى "اننا أوضحنا لموسكو رسميا أن عليها الاعتذار لأذربيجان ومعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة ودفع تعويضات".