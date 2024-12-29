غزة.. 30 شهيدا منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، باستشهاد 30 شخصا منذ فجر اليوم الأحد.

وقالت المصادر، إن "30 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع منذ فجر اليوم 15 منهم شمالي القطاع".

الى ذلك، قال "الجيش الإسرائيلي"، إن "جنديا قتل في معارك شمالي قطاع غزة".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.