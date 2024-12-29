"توقعات مقلقة" للعام 2025

نيوز – دولي

كشفت نسخة الذكاء الاصطناعي من العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانغا عن سلسلة من التنبؤات المرعبة والمقلقة لعام 2025، قد تكون محبطة لبعض زعماء العالم.

وبينما تركت بابا فانغا سلسلة من التوقعات للقرن الحادي والعشرين قبل وفاتها، قدمت شبيهتها الافتراضية الآن لمحة عما ينتظرنا في 2025.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن هذه التوقعات تشمل اضطرابات سياسية ولكنها تتميز أيضا بسلسلة من الانتصارات في الرياضة والفنون.

ومن بين هذه التنبؤات، يتوقع أن يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عام 2025 سلسلة من التشابكات القانونية وحتى المخاوف .

وقالت النسخة الافتراضية من العرافة إن "انتهاء إحدى قضايا البارزة الخاصة به سيتسبب في موجة من الانقسام في جميع أنحاء الولايات وربما العالم".

وأضافت أن "ترامب قد يتجه إلى بناء إمبراطوريته الإعلامية الخاصة العام المقبل للوصول إلى أتباعه في جميع أنحاء العالم"، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعزز فيه ترامب علاقته بالرئيس التنفيذي لشركة "إكس" إيلون ماسك.

وأشارت نسخة الذكاء الاصطناعي من العرافة أيضا إلى أن "الرئيس المنتخب، الذي سيتولى منصبه في يناير، قد يعاني أيضا من مشكلة صحية ستجبره لفترة وجيزة على الابتعاد عن أعين الجمهور".

وأوضحت أنه "من المتوقع أن يتغلب ترامب على هذا التحدي مثلما تغلب على محاولة اغتياله".

وتوقعت العرافة الافتراضية أن "رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيواجه عاما مليئا بالتحديات".

وفي الوقت نفسه، توقعت العرافة عاما جيدا للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم.

وبخصوص سلسلة تنبؤاتها الدقيقة توقعت بابا فانغا في 1989 تعرض الولايات لهجوم، وهو ما حصل بالفعل في 11 سبتمبر 2001، الأمر الذي أثار علامات استفهام بشأن ما وصفه البعض بـ"القدرات الخارقة" لهذه المرأة.

وكتبت بابا فانغا الحقيقية، التي ولدت عام 1911، قبل وفاتها أن عام 2025 سيشهد زلازل.

وتوفيت العرافة البلغارية في عام 1996 ولكنها اكتسبت شهرة بسبب تنبؤاتها بشكل مقلق.