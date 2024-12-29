نتنياهو يخضع لعملية جراحية

نيوز – دولي

بدأت عملية استئصال البروستاتا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلامية ان "العملية تجري في هداسا بتل ابيب".

جاء ذلك بعدما اعلن مكتبه ان نتنياهو سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا.

وذكر المكتب انه "أثناء الفحص يوم الأربعاء، تم عدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم في البروستاتا".