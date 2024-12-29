لبنان يوقف نجل يوسف القرضاوي

نيوز – دولي

أوقفت السلطات اللبنانية عبد الرحمن القرضاوي، الناشط المعارض المطلوب لدى القاهرة ونجل الزعيم الروحي الراحل لجماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي، وفق ما أفاد قضائي لبناني فرانس برس اليوم الأحد.

وأوضح المسؤول أن "القرضاوي، وهو شاعر أيضا، أوقف السبت لدى وصوله من عبر معبر المصنع الحدودي بناء على مذكرة توقيف مصرية".

وقال إن المذكرة "صادرة بناء لحكم صادر بحقه عن بالسجن خمس سنوات، بتهم مناهضة السلطات والحض على الإرهاب".

وكان والده يوسف القرضاوي عالم دين بارزا ويعد الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وسُجن الشيخ الراحل عدة في مصر بسبب ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، وتوفي عام 2022 بعد عقود من المنفى في قطر.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول للإعلام، أن اللبناني "سوف يطلب من السلطات المصرية إرسال ملف لاسترداده".

بعد تلقي الملف من مصر، سينظر اللبناني في إصدار توصية بتسليمه "إذا كانت شروط التسليم متوافرة… واذا لم نخلص إلى أن الأمر يستوجب التسليم أو أن الجرائم المتهم بها تستوجب التسليم نوصي بعدم التسليم"، بحسب المسؤول الذي لفت إلى أن "الحكومة هي من تتخذ القرار".

وكان عبد الرحمن القرضاوي ناشطا معارضا لحكومة الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أطاحته انتفاضة شعبية عام 2011.

وأصبح معارضا للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي أطاح أثناء قيادته الجيش عام 2013 الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال صديق للعائلة لوكالة فرانس برس إن القرضاوي يحمل الجنسية التركية وكان عائدا من زيارة إلى سوريا، حيث أطاحت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام الرئيس بشار الأسد في 8 كانون الأول.

وأطيح الأسد بعد أكثر من 13 عاما من اندلاع الحرب في مع القمع الدامي للاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011.

وكان عبد الرحمن القرضاوي قد نشر مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي في دمشق يحتفي فيه بسقوط الأسد، ويعرب عن أمله في النصر في البلدان العربية الأخرى التي شهدت انتفاضات ومن بينها مصر.

كما حذّر السوريين من "التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي في الإمارات والسعودية ومصر".

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بما في ذلك في وسائل الإعلام المصرية التي وصفته بأنه مهين.

وطالب بعض الإعلاميين المقربين من حكومة السيسي بتسليم القرضاوي للسلطات المصرية.

وحظرت القاهرة جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها منظمة إرهابية عام 2013، وسجنت مذاك آلافا من أعضائها وأنصارها وأعدمت العشرات.

واعتقلت السلطات المصرية علا ابنة يوسف القرضاوي لمدة أربع سنوات ونيف بسبب ارتباطها بالتنظيم، وأفرجت عنها عام 2021.

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن السلطات المصرية تسجن عشرات الآلاف لأسباب سياسية.