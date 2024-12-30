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بعد أيام من الكارثة.. طائرة أذربيجانية أخرى تبلغ عن عطل بعد الهبوط
دوليات
2024-12-30 | 07:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
606 مشاهدة
سحبت الخدمات الأرضية بمطار أكتاو في كازاخستان، اليوم الاثنين، طائرة ركاب أذربيجانية من
المدرج
بعد هبوطها، وذلك إثر بلاغ عن خلل في الدعامة الأمامية للطائرة.
وذكرت ذلك
وكالة
"كازتاغ"
نقلا
عن وزارة
النقل
الكازاخستانية، التي أضافت في بيان لها أن "طائرة كانت تنفذ رحلة من
باكو
إلى أكتاو هبطت بشكل روتيني لكن بعد الهبوط أبلغت عن عطل في الدعامة الأمامية".
وذكر البيان أن "أحدا لم يصب بأذى ولم يكن هناك ركاب على متن الطائرة".
من جانبهأ، أصدرت شرطة الخطوط
الجوية
الأذربيجانية "آزال" بيانا، أشارت فيه إلى أن "طائرة من طراز "غولفستريم" نفذت هبوطا ناجحا في أكتاو قبل أن تبلغ عن
اكتشاف
عطل فني أثناء سير الطائرة على الأرض".
وحسب البيان، فقد "قام أفراد الطاقم بتحديث نظام الطائرة، ليتبين بعد ذلك أنه ليس هناك أي أعطال فنية فيها، وأن الطائرة جاهزة للتحليق. وأكدت "آزال" أن الطائرة كانت خالية من الركاب لدى وصولها إلى أكتاو".
يأتي هذا الحادث بعد أن تحطمت طائرة تابعة لـ"آزال" عند محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في مطار أكتاو الأربعاء الماضي، وذلك بعد تعرضها لحادث قرب وجهتها الأصلية مدينة غروزني الروسية وتحويلها إلى أكتاو. وأدى تحطم الطائرة إلى مصرع 38 شخصا من بين الـ67 الموجودين على متنها.
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