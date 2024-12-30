كم بلغ عدد زيادة سكان العالم في عام 2024؟

جاءت هذه المعطيات في تقرير للصندوق الألماني للسكان في العالم DSWووفقا لتقديرات الصندوق، سيبلغ عدد سكان العالم مع حلول من يناير 2025، حوالي 8.156 مليار.وفي الوقت نفسه، بقي عدد سكان على نفس المستوى خلال العام وهو حوالي 84 مليون نسمة.يقول التقرير، "النمو السكاني يلاحظ في في دول القارة الإفريقية".ويرى خبراء DSW أن عدد سكان هذه القارة قد يتضاعف في العقدين المقبلين.ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، في عام 2037 قد يتجاوز عدد سكان العالم 9 مليارات نسمة لأول مرة.