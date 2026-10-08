عقوبات موسعة من بريطانيا ضد روسيا ومواطني وشركات 5 دول اخرى

وشملت العقوبات 23 شركة من والصين وقرغيزستان وتركيا وكندا وتايلاند، فضلا عن مواطنين من قرغيزستان وهولندا وروسيا.كما فرضت القيود على 12 سفينة يزعم أنها تنقل النفط من روسيا، لكن البريطانية أصدرت استثناء مؤقتا لشركة "زاريخ نفت" من العقوبات لتصفية أنشطتها في البلاد، ويسري الترخيص حتى 21 المقبل.وأكدت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع العقوبات التي بدأ الغرب يفرضها عليها قبل سنوات ولا يزال يوسعها. وصرح الرئيس بوتين بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها تمثل استراتيجية للغرب طويلة الأجل، وبأن العقوبات ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي بأكمله وبفرضيها في الدرجة الأولى.