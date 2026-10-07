الجيش الأمريكي يعلن استمرار الملاحة عبر مضيق هرمز

أعلن ، عن استمرار الملاحة عبر ، مشيرا الى أن البضائع تنقل بما فيها 20 مليون برميل من النفط.

وقالت ، "ادعاء جنرال في أن مغلق وأن تسيطر عليه غير صحيح".

وأضافت أن "الملاحة مستمرة عبر مضيق هرمز حاليا والبضائع تنقل بما فيها 20 مليون برميل من النفط"، مشيرة الى أن " وشركاؤها الإقليميون يحكمون السيطرة بوضوح على مضيق هرمز".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.