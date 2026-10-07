اتفاق إيراني عُماني على مسارات آمنة في هرمز

وأوضح بقائي أن لم تدخر جهدا، بالتشاور مع سلطنة عُمان، لإعادة الأمن إلى المضيق، مشيرا إلى أن المشاورات "جرت بشكل جيد".وأضاف أن البلدين توصلا أيضا إلى تفاهم بشأن آلية عرض الاتفاق على المرجع الدولي ذي الصلة، "وهو ما سيتم قريبا".وأكد المتحدث أن أمن الملاحة في هرمز يحظى بأهمية لدى إيران "أكثر من أي طرف آخر"، متهما بالتسبب في اضطرابه عبر ما وصفها بـ"أعمال تخريبية".وفيما يتعلق بالمفاوضات مع ، قال بقائي إن تبادل الرسائل بين البلدين يجري عبر وسطاء، وإن رد إيران على المقترحات الأمريكية سيقدم بالطريقة ذاتها.وأشار إلى أن أوضحت ملاحظاتها وشروطها لإنهاء "الحرب المفروضة" على جميع الجبهات وإعادة الأمن إلى منطقة ومضيق هرمز.وردا على اتهامات أمريكية، قال بقائي إن "إلقاء المسؤولية على الآخرين" لا يمكنه التعتيم على مطالبة الرأي العام الأمريكي والعالمي بمحاسبة المتسببين في الحرب.