الكاتبة الكندية آن كارسون تفوز بجائزة نوبل للآداب لعام 2026

وتُعرف ، المقيمة في ، بوصفها شاعرة ومترجمة وناقدة وباحثة في الأدب القديم، وتمزج في أعمالها بين الشعر والمقالات والنقد الأدبي وأشكال مختلفة من النثر، بأسلوب وصفته الأكاديمية بأنه فريد ومبتكر.وحصلت كارسون على عدد من الجوائز الأدبية، كما رُشحت لجائزة "الكتاب الوطني للشعر" عام 2024 عن مجموعتها الشعرية "المعيار الخاطئ"، إلى جانب حصولها على PEN/Nabokov للتميز في الأدب العالمي.وتبلغ قيمة جائزة نوبل للآداب لعام 2026 نحو 11 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل نحو 1.2 مليون دولار.