تحذير أمريكي من احتمال إغلاق المجال الجوي السعودي

وقالت السفارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني وحسابها الرسمي على منصة X: "نظرا لاستمرار توتر الأوضاع في والتهديدات الموجهة ضد مطارات البلاد ومجالها الجوي، دعت المواطنين الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحذر. وينبغي على مواطني الأخذ بعين الاعتبار احتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي، وحدوث اضطرابات في السفر. وننصح بالتحقق من حالة الرحلة مباشرة من شركة الطيران والمطار".كما أوصت السفارة، المواطنين الأمريكيين بعدم الاقتراب من الحدود مع . ويُحظر على موظفي الحكومة الأمريكية السفر في نطاق 20 ميلا (32 كيلومترا) من الحدود، كما يتطلب زيارة عدد من المقاطعات والمدن الحصول على إذن خاص.وتم استئناف المواجهة العسكرية بين حركة " " اليمنية (الحوثيين) والجيش الموالي للحكومة، المدعوم من العربية ، منذ منتصف يوليو بعد هدوء دام أربع سنوات.وخلال هذه الفترة، تمكن الحوثيون من السيطرة على كامل للبحر الأحمر والمدن القريبة من ، ويوم الاثنين أعلنت السلطات اليمنية المعترف بها دوليا عن بدء عملية عسكرية لتحرير العاصمة من الحوثيين.