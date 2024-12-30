"انتهكت القانون".. إيران تؤكد توقيف الصحافية الإيطالية

وجاء التأكيد الإيراني بعد أيام من تنديد روما بهذه الخطوة "غير المقبولة"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".وقالت وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي المشرفة على الصحافة في الجمهورية الإسلامية في بيان لها إن "تشيتشيليا سالا، وهي مواطنة إيطالية، دخلت إلى في 13 كانون 2024 بتأشيرة صحافية وتم توقيفها في 19 كانون 2024 لانتهاكها قانون الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف البيان أن "الملف أحيل الآن إلى التحقيق" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.ومنذ توقيفها، تقبع الصحافية، وهي في أواخر العشرينات من العمر، في زنزانة منفردة في سجن إوين في طهران، بحسب موقع "كورا ميديا" الذي ينتج بودكاست وتعمل سالا لصالحه.وكانت سالا نشرت عبر حسابها على منصة إكس اعتبارا من 13 كانون لقطات من . ويعود منشورها الأخير إلى 17 منه، وتضمّن رابطا لبودكاست بعنوان "محادثة عن النظام الأبوي في طهران"، مرفقا بصورة لثلاث شابات إحداهن لا تضع الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية.وانقطعت الأنباء عن سالا في 19 كانون الأول، واتصلت بعدها بوالدتها لتخبرها بأنه تم توقيفها عشية عودتها إلى البلاد.ونددت إيطاليا بالاحتجاز "غير المقبول" للصحافية. وقال وزير خارجيتها أنتونيو تاياني إنّ الجهود الرامية للإفراج عنها "معقّدة".وأكدت السلطات الاثنين، أن سالا تستفيد من الزيارة القنصلية.