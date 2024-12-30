داخل شحنة موز.. ضبط 3,5 أطنان من الكوكايين في البرتغال

وقال منسق التحقيقات في القضائية فيتور أنانياس، أن "المخدرات ضُبطت خلال عملية للشرطة "في ميناء سيتوبال" على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب لشبونة".وكان الكوكايين مخبأ في صناديق موز مخزنة على منصات نقل على متن سفينة شحن توفر منتظما للفواكه بين أميركا اللاتينية والقارة الأوروبية.كما جاء في بيان للشرطة القضائية "نظرا للعدد الكبير من منصات الموز المنقولة على متن السفينة، لم يكن الكشف عن ممكنا إلا بفضل العمل الطويل والدقيق الذي قام به محققو الشرطة".وبيّنت معلومات جمعتها البرتغالية أن كانت موجهة إلى دول أوروبية عدة.وأوضح البرتغالية لقناة "CNN" البرتغالية أن "الشرطة لم توقف أحدا حتى الآن في القضية، لكن التحقيق مستمر "للبحث عن المسؤولين" و"تسليمهم إلى العدالة".