مسؤول خليجي يزور دمشق ويعلن دعم سوريا

وقال البديوي، إن "هدف زيارتنا لدمشق هو نقل رسالة موحدة بوقوف دول إلى جانب سوريا"، موضحا أن "زيارتنا لدمشق تهدف إلى نقل رسالة بدعمنا لسوريا سياسيا واقتصاديا وتنمويا".

وأضاف "يجب احترام سيادة ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها"، مؤكدا أن "دول تجدد موقفها من أن الجولان أرض سورية وتدين توسع الاستيطان، ودول جادة في دعم سوريا وشعبها".

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون 2024) عبر التلفزيون السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.