أرسل صورا لمنزل عضو الكنيست.. توقيف جاسوس إيراني في إسرائيل

وحسب موقع "آي 24" العبري، فإن أجهزة أوقفت إسرائيليا يُدعى جرانوفسكي، 29 عاما، ذا ماضٍ إجرامي، بتهمة التجسس لصالح .وأشارت إلى أن المتهم في قضية التجسس الجديدة يُقيم في منطقة بيتاح تكفا، شرق تل أبيب، لافتة إلى أن التحقيق تتولاه وحدة في الشاباك إضافة إلى .وفي التحقيقات، قال المتهم، وهو صاحب سجل إجرامي في مجال والعنف وسُجن في السابق تسعة أشهر: "أنا بحاجة إلى المال أقوم بما يطلبون وهم يدفعون".ودلت التحقيقات على أن المتهم أجرى اتصالات عبر تطبيق تليغرام مع مسؤولين إيرانيين قاموا بتوجيهه في سلسلة من الأحداث، من بينها كتابة شعارات على الجدران ضد الحكومة ورئيسها نتنياهو، وإضرام في مركبات وجمع معلومات استخباراتية.وأضافت التحقيقات أن المتهم "قام بإشعال في ثماني مركبات في أوقات وأماكن مختلفة، إذ كان يعمل بشكل رئيسي في مدن وسط روش هاعين ورعنانا والخضيرة وفي أشدود جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، قام بتصوير مدخل الحي السكني لرئيس حزب "المعسكر الوطني"، عضو الكنيست بيني غانتس، وسلم الصور لمشغليه، ونقل لهم رقم هاتف لشخصية بارزة".وأوضحت التحقيقات أنه "طلب من مشغليه المزيد والمزيد من المهام، وظل لمدة أسبوعين يشعل أو يجمع المعلومات الاستخبارية كل يوم تقريبًا".وكشفت التحقيقات، أنه كان يفهم مع من كان يتحدث، وأن الهدف هو المساس بأمن الدولة، وبالإضافة إلى ذلك، عندما سُئل عما إذا كان يفهم أنه من الممكن أن يصاب شخص ما، فأجاب بنعم.وكانت أعلنت في الشهور الماضية توقيف شبكات تجسس تعمل لمصلحة المخابرات الإيرانية.ولإسرائيل تاريخ طويل في تنفيذ عمليات استخباراتية داخل إيران، بمن في ذلك مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في أحد بيوت الضيافة الحكومية بطهران في يوليو/تموز الماضي.