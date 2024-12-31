حساب "فورد" على "إكس".. منشورات عن إسرائيل وفلسطين

نيوز – دولي

أعلنت الأمريكية "فورد" أن حسابها على منصة "إكس" قد تم اختراقه بنشر منشورات تشير إلى وفلسطين.

وكتبت على المنصة: "تم اختراق حسابنا على إكس لفترة وجيزة، وتم نشر ثلاثة منشورات غير مصرح بها من قبل فورد".

وأضافت: "هذه المنشورات لا تمثل آراء شركة فورد موتور. فورد ومنصة إكس تحققان في هذا الاختراق".

وتم حذف المنشورات منذ ذلك الحين، لكن تم تداول لقطات للمنشورات المحذوفة من قبل مستخدمين في التعليقات على منشور "فورد".

ووفقا للصور المتداولة، تضمنت المنشورات المحذوفة العبارات التالية: "الحرية لفلسطين"، "إسرائيل إرهابية"، و"كل على غزة".

وتم حذف المنشورات منذ ذلك الحين، لكن تم تداول لقطات للمنشورات المحذوفة من قبل مستخدمين في التعليقات على منشور "فورد".

ووفقا للصور المتداولة، تضمنت المنشورات المحذوفة العبارات التالية: "الحرية لفلسطين"، "إسرائيل إرهابية"، و"كل على غزة".

ولدى المصنعة للسيارات، التي يقع مقرها في ولاية ميشيجان الأمريكية، حوالي 1.5 مليون متابع على منصة "إكس".