صنعاء تحت القصف (صور)

ذكرت وسائل إعلام يمنية، اليوم الثلاثاء، بأن سلسلة غارات نفذها الجيشان الأمريكي والبريطاني استهدفت مجمع العرضي وسط .

وحسب المعلومات فإن "غارة استهدفت معسكر سلاح الصيانة وسط صنعاء، كما استهدف مقر في بـ3 غارات، بالإضافة إلى استهداف مجمع العرضي الأمني وسط صنعاء".

#عاجل



- غارة على معسكر سلاح الصيانة وسط

- استهداف مقر في بـ 3 غارات

- استهداف مجمع العرضي الأمني وسط #صنعاء pic.twitter.com/nZ0GQoC6OA — Zainab (@ZainabYemenn) December 31, 2024



ومجمع العرضي أو مجمع الدفاع هو مبنى تاريخي، يقع فيه حاليا مبنى ويضم مستشفى العرضي. ومجمع العرضي أو مجمع الدفاع هو مبنى تاريخي، يقع فيه حاليا مبنى ويضم مستشفى العرضي.

⛔️عدوان أميركي بريطاني بـ 3 غارات استهدف اليمنية ...مجمع العرضي و المقر السابق للفرقة اولى مدرع pic.twitter.com/h9agGFcGft — اليمن بوست (@YemenPostN) December 31, 2024