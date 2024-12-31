حصيلة صادمة تخص ضحايا الحرب في غزة

وقال مدير العالمية أدهانوم غيبريسوس، أكثر من 45 ألف شخص قتلوا في غزة، 60% منهم وأطفال، وهذا سبب كاف لإيقاف الحرب".

وأضاف أن "حجم التدمير للمنشآت في أمر لم نشهده من قبل".



وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.