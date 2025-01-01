الأمين العام لحزب الله: المقاومة استعادت عافيتها وستصبح أكثر قوة

وفي كلمة له خلال الدولي الرابع لتكريم العلامة محمد تقي مصباح يزدي في طهران، رأى الشيخ قاسم أنّ الاعتداء الذي حصل على جنوب لبنان هو اعتداء على والمجتمع الدولي.وأضاف أنّ "المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الإيمان والثّلة المؤمنة ما يمكّنها من أن تصبح أقوى".يُشار إلى أنّ "الجيش" الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار منذ سريانه، وينفذ عمليات نسف للمنازل، ويستهدف المدنيين، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد عددٍ من المواطنين وإصابة آخرين.