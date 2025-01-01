الأكبر في تاريخها.. الشرطة الأمريكية تضبط كمية قنابل داخل غرفة نوم (صور)

أعلن التحقيقات الفدرالي الأمريكي "FBI" العثور على أكثر من 150 قنبلة محلية الصنع في مزرعة بولاية فيرجينيا شرق الولايات المتحدة، في عملية ضبط من هذا النوع في تاريخ الفدرالية، بحسب وثائق قضائية.

وتدخلت بعد بلاغ من أحد الجيران، وعثرت على المتفجرات أثناء تفتيش منزل سبافورد، 36 عامًا، وهو رجل متزوج وأب لطفلين، بحسب الوثائق التي قُدّمت الاثنين وتحدثت عنها وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء.





وعثرت على القنابل المحلية الصنع داخل حقيبة ظهر في نوم، بحسب نفسه، كما وجدت مادة متفجرة مخزّنة داخل ثلاجة بجوار طعام ومكتوب عليها "ممنوع اللمس"، وفق "فرانس برس". وعثرت على القنابل المحلية الصنع داخل حقيبة ظهر في نوم، بحسب نفسه، كما وجدت مادة متفجرة مخزّنة داخل ثلاجة بجوار طعام ومكتوب عليها "ممنوع اللمس"، وفق "فرانس برس".





واستخدم المشتبه به، وهو موظف في ورشة تصنيع، صورًا للرئيس الأمريكي جو بايدن للتدرّب على إطلاق النار، وكان يؤيد الاغتيال السياسي، وفقًا للوثائق القضائية. واستخدم المشتبه به، وهو موظف في ورشة تصنيع، صورًا للرئيس الأمريكي جو بايدن للتدرّب على إطلاق النار، وكان يؤيد الاغتيال السياسي، وفقًا للوثائق القضائية.





كذلك عثر المحققون على دفتر يحتوي على "وصفات" لصنع متفجرات مثل القنابل اليدوية.

وأخبر أحد الجيران عناصر التحقيقات الفدرالي بأن سبافورد ناقش إمكانية تجهيز منزله بـ "برج لمدفع من عيار 50 على السطح يغطي 360 درجة". كذلك عثر المحققون على دفتر يحتوي على "وصفات" لصنع متفجرات مثل القنابل اليدوية.وأخبر أحد الجيران عناصر التحقيقات الفدرالي بأن سبافورد ناقش إمكانية تجهيز منزله بـ "برج لمدفع من عيار 50 على السطح يغطي 360 درجة".