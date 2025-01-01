6 خطوات لتطوير حياتك المهنية في 2025.. اتبعها ولن تندم

وتقول الخبيرة المهنية المشاركة في هذا التقرير لبيزنس إنسايدر، قبل أن مدربة مهنية، كنت مسؤولة توظيف في Indeed لمدة ثلاث سنوات تقريبًا وفي غوغل لمدة عامين آخرين.وذكرت أنها سبق لها وأن رأت العديد من الأشخاص ينهون العام وهم يشعرون بأنهم فشلوا أو لم يحققوا ما يكفي، وأنها قد مرت بهذا الشعور بنفسها من قبل.وقدمت الخبيرة المهنية فيما يلي مجموعة خطوات للتنقل عبرها وتحقيق هذا في العام الجديد.أولا: تأمل في موقفك المهنيإذا كنت تمر بموسم عمل تشعر فيه بالتراجع، فمن المهم أن تجري جردًا لموقفك المهني. وذلك بأن تسأل نفسك، ما الذي سار على ما يرام بالنسبة لي هذا العام، وما الذي لم يسر على ما يرام؟ هل ما زلت على المسار الذي أريد أن أسلكه؟نحن عادة أسوأ أعدائنا، لذا فإن فصل الحقائق عن الخيال أمر مهم، أيضا اسأل نفسك، ما هي حقيقة الموقف، وما هي القصة التي أرويها لنفسي بشأن التقدم المهني؟ وتوقف عن إبداء الحجج التي تعيق التقدم.ثانيا: قم بإعادة ضبط أهدافكبعد توضيح ما سار على ما يرام وما لم يسر على ما يرام خلال العام الماضي، حدد أهدافك للعام الجديد.وإذا لم تسير الأمور على ما يرام هذا العام، فقد لا تحتاج إلى تغيير الهدف، بل عليك ببساطة اتباع نهج مختلف.إذا لم تحصل على الترقية التي كنت تأملها أو لم تحصل على الوظيفة التي تريدها، اسأل نفسك عما إذا كانت هناك طريقة بديلة لتحقيق هذا .ربما يمكنك التحدث مع مديرك وسؤاله عن كيفية الوصول إلى المستوى التالي، وبشكل أكثر تحديدًا، ما هي بعض التوقعات التي يمكنك تحديدها وكيف ستتابع تقدمك؟وإذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة، حدد الشركات التي تحلم بها وقم ببناء استراتيجية باستخدام خطوات محددة للوصول إلى هناك.ثالثا: تعلم مهارات جديدةإذا لم تكن متأكدًا من المهارات التي تحتاجها لوظيفة مرغوبة أو للعمل في شركة معينة، فتوجه إلى LinkedIn وانظر إلى الوظائف التي ترغب في شغلها.ثم، انظر إلى أوصاف الوظائف والمهارات المطلوبة لتلك الوظائف، وما هي المسؤوليات التي تطلبها تلك الشركات الشركات التي تتيح هذه الوظائف، وهل هناك أي شهادات مطلوبة؟ وما هي الاتجاهات التي تراها في كل وصف وظيفي؟وإذا كانت الأموال محدودة، فهناك الكثير من الموارد الرائعة لتعلم المهارات، مثل LinkedIn Learning أو Coursera.رابعا التواصل مع أشخاص جددبالإضافة إلى اكتساب مهارات جديدة، تواصل مع أشخاص جدد يمكنهم مساعدتك في التقدم. إحدى الطرق للقيام بذلك هي من خلال LinkedIn.ابحث عن أشخاص يعملون في الشركات التي ترغب في الانضمام إليها وابدأ محادثات معهم.خامسا: التفت إلى شبكتك الحاليةبغض النظر عن هدفك، فإن الاستفادة من شبكتك الحالية من المعارف، يمكن أن تكون مفيدة.ويشمل ذلك الأشخاص الذين عملت معهم، أو الأصدقاء، أو أفراد الأسرة الذين قد يساعدونك في العثور على فرص عمل أو دعم أهدافك.ويمكنك أيضًا أن تطلب من شخص ما أن يكون شريكك في المسألة، إذا كنت تخطط لإجراء اختبار شهادة بحلول تاريخ معين، فشارك هدفك مع شخص تثق به.ويمكنك أيضًا أن تطلب من شخص ما في شبكة معارفك أن يكون مرجعك، أو مراجعة سيرتك الذاتية أثناء التقدم لوظائف، أو إجراء مقابلة تجريبية.سادسا: تتبع تقدمك في الخطوات السابقةإن تتبع تقدمك أثناء اتباعك للخطوات أمر بالغ الأهمية، إذا كنت تريد ترقية، فاسأل مديرك عما يجب عليك فعله للوصول إلى ذلك، ثم، تتبع تقدمك، وقد يشمل هذا توثيق إنجازاتك لمشاركتها مع مديرك لاحقًا.تختلف طريقة تتبع تقدمك من شخص لآخر، يفضل البعض استخدام جداول البيانات، والتي تناسبهم بشكل أفضل.