​في مصر.. كشف نتائج التحقيقات بشأن وفاة لاعب

وتوفي أحمد رفعت في شهر تموز الماضي إثر توقف قلبه بعد 4 شهور من تعرضه لنفس الموقف في مباراة مودرن سبورت ضد الاتحاد بالدوري كما توفي محمد شوقي بعد سقوطه في مباراة فريقه ضد القزازين بدوري القسم الثالث.وقالت النيابة في بيانها إنها أجرت تحقيقات موسعة بشأن الواقعتين طيلة الفترة المنصرمة واستمعت لأقوال العديد من المسؤولين باتحاد الكرة واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء مجلسي ناديي مودرن فيوتشر وكفر الرياضي وأعضاء أجهزتهم الرياضية والإدارية والطبية، وكذلك الأطباء مستقبلي ومتابعي الحالة قبل الوفاة.وأضافت: "تم الاستماع أيضًا الى آراء بعض المختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وجمعية القلب المصرية وهيئة الإسعاف المصرية".وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات انتهت إلى أن السبب المباشر في وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما، حيث أسفرت التحقيقات أن اللاعب أحمد رفعت، توفى بتاريخ 6 يوليو/تموز الماضي بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب بتاريخ 11 آذار الماضي عند مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري الممتاز؛ بسبب إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري.وتابع البيان: "جرى آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية".وأشار: "توصلت التحقيقات إلى وجود بعض المخالفات الإدارية التي شابت إجراءات سفر اللاعب المتوفي إلى خارج البلاد من قبل، وقد أصدرت الجهة الإدارية قراراتها حيال المتسبب فيها".وأوضح البيان أن التحقيقات أكدت أن لاعب كفر توفي يوم 19 تشرين الثاني الماضي بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة، وما استتبعها من مضاعفات طالت المخ والكلى نتيجة لتوقف عضلة القلب بتاريخ 13 من نفس الشهر حال مشاركته في مباراة لفريقه.وتابع: "جرى إسعاف اللاعب ونقله آنذاك بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية إلى مستشفى الزرقا المركزي، والتي تبعد عن مكان الواقعة بمسافة لا تجاوز أربعمائة متر، وفى توقيتٍ لا يجاوز الدقيقتين، إلا أن المنية قد وافته برعايتها المركزة بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة على إثر مضاعفات تلك الإصابة".