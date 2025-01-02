إيطاليا تستدعي سفير إيران بعد توقيف الصحافية تشيتشيليا

وكتب أنطونيو تاياني على منصة إكس:"كلفت العام لوزارة الخارجية استدعاء سفير في روما. الاجتماع سيعقد ظهرًا (11,00 ت غ)".ويوم الاثنين، أكدت السلطات الإيرانية، أنها أوقفت الصحافية الإيطالية تشيتشيليا سالا بتهمة "انتهاك القانون".وجاء التأكيد الإيراني بعد أيام من تنديد روما بهذه الخطوة "غير المقبولة".وبحسب بيان لوزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي المشرفة على الصحافة في الجمهورية الإسلامية فإن "تشيتشيليا سالا، وهي مواطنة إيطالية، دخلت إلى في 13 كانون 2024 بتأشيرة صحافية وتم توقيفها في 19 كانون 2024 لانتهاكها قانون الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف البيان أن "الملف أحيل الآن إلى التحقيق" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.