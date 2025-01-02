زيلينسكي: مستعدون لاستئناف العلاقات مع سوريا

وقال زيلينسكي بعد أن اطلع على تقرير من وزير الخارجية آندري سيبها عن زيارته لسوريا التي جرت الإثنين: "نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا والتعاون في الدولية".والتقى الجديدة في سوريا أحمد الشرع بوفد أوكرانيا برئاسة سيبها.وقال وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، إنه "ستكون هناك شراكات استراتيجية بيننا وبين أوكرانيا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".في المقابل، أكد سيبها أن "بلاده سترسل مزيدا من شحنات المساعدات الغذائية إلى سوريا".وقبل أيام، أعلن زيلينسكي إرسال أول دفعة من المساعدات الغذائية إلى سوريا.وبعد إطاحة نظام بشار الأسد، قالت أوكرانيا إنها تريد استعادة العلاقات مع دمشق التي كانت تستورد الغذاء من موسكو.