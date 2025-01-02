غارات "إسرائيلية" تستهدف مدينة حلب

شهدت حلب شمالي سوريا، غارات "إسرائيلية" استهدفت معامل.

وقالت وسائل إعلام دولية، "دوي انفجار في محيط حلب شمالي سوريا".

الى ذلك، قال إعلام سوري، إن "غارات إسرائيلية استهدفت معامل الدفاع في ريف حلب".

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون 2024) عبر التلفزيون السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت فيما بعد منح للأسد وعائلته.