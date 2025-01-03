اعتقال "عزرائيل صيدنايا"

تصدر اسم أوس سلوم الملقب بـ"عزرائيل صيدنايا" التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.وتداول رواد التواصل صورا للمعتقل والذي يدعى اسمه الحقيقي اوس سلوم بالإضافة إلى للمعتقل السوري مازن حمادة الذي قتل تحت التعذيب في سجون الأسد، يتحدث فيه عن السجان ذاته.وأعلنت غرفة عمليات "ردع العدوان" لاحقا القبض على "عزرائيل صيدنايا" المتهم بقتل وتعذيب العديد من السجناء، مبينة ان القبض على المتهم أتى خلال عمليات التفتيش التي جرت الخميس بحثاً عن "فلول الأسد" في عدة مناطق بحمص.واكتسب سجن صيدنايا شهرة واسعة نتيجة ما خرج منه من قصص ومشاهد توثق عمليات التعذيب بطرق مبتكرة وقاسية للسجناء، فضلا عن كونه ضم سجناء من سنوات طويلة لم يكن احد يعرف عنهم شيئا.