هل سينهي حذف الاصفار انهيار الليرة السورية؟

نيوز – دولي

تساؤلات كثيرة تدور في الذهاب بعد سقوط بشار وابرزها "هل ستأتي على السوريين شهور يغطي فيها راتب الموظف تكلفة السلة الغذائية؟.

التوقعات غير مبشرة، لأنها تقول إن اقتصاد يحتاج إلى 20 سنة للتعافي من آثار الحرب، حسب تقرير لصندوق النقد الدولي صدر عام 2016.

الـ 20 سنة تعد زمنا طويلا لا يقوى السوريون على تحمله، لذا يعتقد الخبير الاقتصادي السوري، مناف كومان، أن "تقوية العملة المحلية قد لا تحتاج إلى عقدين للتعافي، بل ربما نصل إلى خلال خمسة أعوام".

وأضاف في تصريح صحفي أن "الإدارة السورية قد تتجه في خطوة أولى إلى حذف بعض الأصفار من العملة لتلافي التدهور الذي تعاني منه بعد فقدانها لنحو 99 في المئة من قيمتها خلال سنوات الحرب".

والمشكلة المعقدة في هي قيمة العملة المحلية التي نزلت إلى القاع، وخلقت شاسعة بين الدخل وتكاليف المعيشة التي ترتفع يوما بعد يوم.

يذكر السوريون قبل الحرب أن 50 ليرة سورية فقط كانت تمكنهم من امتلاك دولار واحد. واليوم، يحتاج السوري من 13 ألف إلى 15 ألف ليرة كي يملك نفس الدولار، وهذا يعني أن العملة المحلية فقدت 99% من قيمتها.

وقال خبراء النقد الدولي في تقرير إن "اقتصاد انكمش بنسبة 55 في المئة على الأقل في السنوات الخمس الأولى من الحرب"، مشيرين إلى أن "التعافي الاقتصادي يحتاج 20 عاما إذا ما حققت البلاد نمو اقتصاديا سنويا بمستويات 4.5 في المئة".

واعتمد الخبراء في تقديراتهم على بيانات متوسط معدلات النمو لدول شهدت صراعات مماثلة منذ سبعينيات القرن الماضي.