منع دخول اللبنانيين إلى سوريا

نيوز – دولي

أفاد مصدر مطلع في العام اللبناني، بأن هناك إجراءات مشددة تمنع دخول اللبنانيين إلى عبر المعابر .

وأوضح أن "الجهة ليس لها علاقة بهذه الإجراءات ولكنها متخذة من السلطة السورية، بحيث لم يسمح للبنانيين منذ أمس بعبور المعابر ويخضعون لإجراءات مشددة، وبالتالي يعودون إلى الداخل اللبناني".

وذكر أن "القرار يمنع دخول اللبنانيين إلى إلا إذا كانوا يحملون إقامة رسمية فيها".



