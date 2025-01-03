سجين يحتجز رهائن في سجن فرنسي

ونقلت الوكالة عن مصدر في قوله إن سجينا يحمل سلاحا أبيضا يحتجز 4 ممرضين وحارسا، مضيفا أن الرجل لديه سجّلا من الأزمات النفسية.من جانبه، أفاد موقع "بي إف إم" الفرنسي بأن فرق توجهت لمكان الحادث.وكشف أن أحد السجناء احتجز عدة أعضاء من موظفي في سجن آرل المركزي، مضيفا أن فرق وفرق التدخل الإقليمية في طريقها إلى مكان الحادث، وأن تتواجد في المكان بالفعل.وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها المركزي في آرل مسرحا لحوادث مماثلة: ففي عام 2013، تم احتجاز حارس كرهينة لعدة ساعات من قبل سجين، والذي سلم نفسه في النهاية.ولا يعد المركزي في آرل الوحيد المتأثر بانعدام الأمن، ففي مايو 2024، وقعت عملية احتجاز رهائن في مركز سجون إيكس لوين، مما أسفر عن إصابة شخصين.