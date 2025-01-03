واشنطن: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال ممكنا

وخلال مؤتمر صحفي، طُلب منه التعليق على قرار القيادة الإسرائيلية إرسال وفد إلى قطر لاستئناف المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، فقال كيربي: "نعتقد أن هذه خطوة جيدة"، مضيفا "نعتقد أن الجديد ضروري وممكن، ونرحب بقرار إرسال وفد جديد إلى الدوحة".وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض أن الأمريكية المنتهية ولايتها ليس لديها ما تعلنه حتى الآن بشأن احتمال ذهاب ممثلين أمريكيين للمشاركة في المفاوضات إلى القطرية.وفي الوقت نفسه أكد أن ممثلين عن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يعتزمون المشاركة في المفاوضات بشأن التوصل إلى "نهائي".وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بمشاركة ممثلين إسرائيليين في الدوحة نهاية عام 2024، وفي 24 ديسمبر الماضي، عادوا إلى تل أبيب "لإجراء مشاورات داخلية".وتعثرت عدة جولات من مفاوضات تبادل الأسرى بين وحركة "حماس" خلال عام 2024، وفشل الطرفان في تمديد الذي تم التوصل إليه نهاية نوفمبر 2023، والذي تم بموجبه إطلاق سراح 105 أسرى إسرائيليين وهدنة استمرت أسبوعا.