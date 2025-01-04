ما حقيقة إنشاء قاعدة أمريكية جديدة قرب عين العرب

نيوز – دولي

أكدت متحدثة البنتاغون سابرينا سينغ عدم وجود أي خطط أمريكية لبناء قاعدة عسكرية قرب عين (كوباني) شمالي على الحدود مع .

وردت سينغ على سؤال حول حقيقة ما يجري بعد ظهور مقاطع تظهر مركبات عسكرية أمريكية تتجه إلى شمال بالقرب من كوباني وفيما لو كانت القوات الأمريكية تقوم بتشييد قاعدة هناك.

وأجابت سينغ في أول مؤتمر صحفي للبتاغون في العام الجديد: "نعم، لقد اطلعت على بعض التقارير وتلقيت أسئلة حول ذلك. لا توجد أي خطط لبناء قاعدة أمريكية في كوباني. لذا، لست متأكدة من مصدر هذه المعلومات".

وأضافت سينغ حول ما يتعلق بقوات "قسد" كشركاء للأمريكيين في المنطقة هناك: "لا أستطيع التحدث عن هذا. كما تعلمون، لقد شجعنا ورحبنا بالتأكيد على وقف العنف بين "قوات الديمقراطية" والقوات الأخرى في تلك المنطقة".

وأضافت: "نحن نواصل العمل والتركيز على مهمتنا، والتي تعرفون سبب وجودنا في سوريا، لضمان الهزيمة الكاملة لتنظيم "داعش" الإرهابي. لكن فيما يتعلق بالقوات الأمريكية في كوباني، لا توجد خطة أو نية في الوقت الحالي لإنشاء أي قاعدة ولست متأكدة من مصدر هذه التقارير".

ويوم أمس، ذكرت مصادر في قوات "سوريا الديمقراطية"، بأن الولايات المتحدة و"التحالف الدولي" يقومون بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا، بالقرب من كوباني.

وأفادت القناة الإخبارية بتوجه نحو 300 شاحنة محملة بالكتل الإسمنتية والمولدات الكهربائية وخزانات الوقود والذخيرة إلى هذه المنطقة وذلك منذ نهاية ديسمبر 2024، وأشارت إلى أنه عبر نقطة تفتيش "الوليد" على الحدود السورية العراقية، وصلت إلى هناك يوم الأربعاء الماضي قافلة مكونة من 50 شاحنة تحمل معدات عسكرية ومباني جاهزة وجرافات.